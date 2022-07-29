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ТУРЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА В СПб

От 5 метров ткани в корзине – действуют скидки.

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Продаем трикотаж только высочайшего качества компакт-пенье, производства Турции.
Качество
Сервис
Акции и бонусы
Доставка
Оперативно обрабатываем ваши входящие запросы.Индивидуально подходим к потребностям каждого клиента.
Предлагаем гибкую систему скидок для оптовых и постоянных покупателей.
Соберем и отправим ваш заказ в течение 24 часов.
Цена
Работаем с крупнейшими турецкими фабриками тканей напрямую, что позволяет давать приятные цены, не жертвуя качеством.

КАТАЛОГ

Футер 3х нитка петля
Футер 3х нитка начёс
Кашкорсе
Распродажа

ФАВОРИТЫ ПРОДАЖ

Наш интернет-магазин готов предложить вам премиальный трикотаж по отличной цене.
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС В ЭТРА ТКАНИ!
В нашем ассортименте свыше 30 популярных и редких оттенков футера качества компакт-пенье. Вы точно найдёте свой!
Мы работаем напрямую с крупнейшими производителями в Турции, именно поэтому готовы гарантировать вам лучшее соотношение цена-качество
Купить у нас ткань легко!
Для розничных покупателей мы режем трикотаж от 1м.
Также предлагаем выгодное сотрудничество ателье, швейным мастерским и студиям. Привлекательные цены на мелкий опт начинаются уже от 5 м.
Оформление всего в несколько кликов и большой выбор вариантов доставки.
Мы открыты для обратной связи и всегда готовы пойти навстречу пожеланиям покупателей.
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